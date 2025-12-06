Concentración en O Hío por la sanidad
Vecinos de O Hío vuelven hoy, y como cada quince días, a concentrarse ante el consultorio de la parroquia, cerrado desde la pandemia, para reabrir este servicio y la construcción del nuevo centro de salud de Aldán-O Hío. Los terrenos cedidos hace dos décadas por el Concello a la Xunta para la construcción, siguen vacíos y los vecinos acuden a Aldán.
