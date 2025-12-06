La Cofradía presenta en Cangas estudios para mejorar la gestión de los recursos

La Cofradía de Pescadores de Cangas organiza el próximo viernes 12 una jornada de presentación de los resultados del «Programa Ciencias Marinas: Aplicación e transferencia ao sector produtivo», que reunirá a investigadores y profesionales del mar para poner en común últimos avances científicos con utilidad directa en el sector. La sesión, de 16:00 a 18:30 horas, se desarrollará en el salón de plenos del Concello de Cangas. y el sector del mar recibirá herramientas y conocimientos desarrollados al amparo de este programa de investigación.

La jornada se estructura en cuatro bloques. El 1º de cómo producir, conservar y asegurar semilla será impartido por Fiz DaCosta (IEO-CSIC) y Estefanía Paredes (CIM-UVigo); en el 2º de cómo detectar y comprender el ciclo reproductivo (técnicas moleculares y celulares aplicadas) será relatora Elvira Abolllo (IIM-CSIC). El tercer bloque de cómo se mueven las larvas y cómo funcionan las poblaciones, en el que se explicarán herramientas para entender el futuro de los bancos marisqueros, será impartido por Laura Peteiro y Jesús Dubert (IIM-CSIC) y Elsa Vázquez (Ecocost-Universidad de Vigo). Los visores para acceder a la información integrada del mar forman el 4º bloque con Rula Domínguez y Elena Couñago, del Cetmar. También se presentará el estudio de respuesta inmune de la almeja rubia y Octolarvae de la cofradía para repoblación.