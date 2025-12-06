Bueu repetirá la fiesta homenaje a la sala Paraíso y hará otra para despedir el año

Campanadas matinales para los más pequeños y fiesta de fin de año para los mayores amenizada por Distrito 7, magia, música, deporte, cuentacuentos y otras actividades forman parte del programa de Nadal Bueu 25, que comenzó ayer –en realidad ya se incluye el Mercado de Nadal del último fin de semana de noviembre– y que se extenderá hasta el 6 de enero. La concejala de Cultura, Carmen García, y la de Promoción Económica e Turismo, Silvia Carballo, fueron las encargadas de presentar un planning que contará con otro hito destacado, una nueva fiesta en homenaje a la Sala Paraíso que se celebrará el sábado 20 en la carpa de As Lagoas, con inicio previsto a las 21 horas para poder incluir más estilos musicales de la época.

El cartel de las fiestas ha sido diseñado por Iago Comedeiro y, según apuntó Carmen García, incluye en el mismo numerosas referencias a Bueu, como los tentáculos de un pulpo, la espiga del millo corvo o el reloj del concello. Las actividades se desarrollarán no solo en la carpa de As Lagoas, sino también en el Centro Social do Mar, en Banda do Río y en las diferentes parroquias.

El miércoles 10 será la presentación de «Comerás flores», de Lucía Sobral y el jueves 11 el cuentacuentos «Cinema Marabillas: ver para ler», con Raquel Queizás. El viernes 12 será la proyección de «Por todo o alto» y el sábado 13 el bautismo solidario del Club Buceo Ons en la piscina, además del festival de la Coral Polifónica de Bueu. El lunes 15 se presentará «Otra historia de la música» con El Barroquista. El martes 16 se inaugurará la alfombra de navidad de Cunchas e Flores, el jueves 18 serán los Contos de Nadal de Vero Rilo y el viernes 19 la presentación de Bruxas&Dragóns con Ledicia Costas.

El sábado 20 será la actividad Universo de contos en el astillero de Purro, el torneo escolar del Xadrez Bueu, el festival de la AECC y la fiesta de Paraíso, con el concierto de gospel Vida Solidaria el domingo 21. Del 22 al 24 habrá animación y obradoiros en la carpa. El 22 habrá dibujos animados con Luis Davila y Elena Bangueses y concierto de Tres Pesos, el 22 cine con La leyenda de Santa Claus y Los que se quedan y el 24 recibimiento a Papa Noel en As Lagoas y bando de Nadal, al igual este último que el día 25. En 26 será el turno del Apalpador y de Os Bolechas, mientas que el 27 habrá obradoiro gastronómico y el torneo del Club de Xadrez Bueu.

El 28 se disputará la San Silvestre Bye Bye 2025 y habrá concierto de la Banda de Música. El 29 el mago Teto presenta Novas Tolemaxias, el 30 habrá dibujos animados con Marc Taeger y Olalla González y cortos de Nadal, y el 31 las campanadas para niños y la fiesta de fin de año. También habrá zumba y aquagym los días 22,23, 29 y 30 con plazas limitadas e inscripción previa. En enero el día 5 habrá recepción a los Reyes y cabalgata y el 6 la Romería de Santos Reis. Antes, el 2, habrá cuentacuentos y la presentación de un libro de María Novas, y el 3 Xoga e maxia con el Mago Paco y torneo de futbolín.