Bueu recibe el viaje emocional de «Cuando el viento hable»

La finalista del Premio Planeta 2025, Ángela Banzas, acudió ayer a Bueu para presentar la novela con la que se quedó a las puertas del galardón, «Cuando el viento hable», un viaje emocional a la posguerra en Galicia a través de la historia de Sofía, una niña que se enfrenta a sus miedos y va descubriendo algunos secretos ocultos. Lo hizo en un Centro Social do Mar que presentó una buena entrada, con cerca de un centenar de personas que escucharon atentamente las explicaciones de la escritora sobre la que es su quinta obra, culminando una trayectoria tan prolífica como exitosa.

El acto organizado por la Librería Miranda supuso el regreso de la autora santiaguesa a un entorno que ya conoce y en el que había presentado alguno de sus trabajos anteriores, como fue el caso de La sombra de la rosa en 2023. Banzas ha hecho un hueco en su apretada agenda promocional para estar en Bueu fuera de los circuitos más comerciales. Lo hizo, según explicó ella misma, para agradecer a esos lectores que la han acompañado en su trayectoria antes de haber alcanzado la distinción en el Planeta.

Al término de la presentación y de la charla Banzas firmó algunos ejemplares a las personas que asistieron al acto.