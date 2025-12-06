Bueu elaborará hoy alfombras en la Catedral de Mondoñedo

La Asociación Cultural Alfombras de Bueu participa hoy, invitada por el grupo Cidae Galicia, en el proyecto de Alfombras Nadal que se realizará en la Catedral de Mondoñedo. Esta iniciativa que cumple su cuarto año consecutivo, se consolida como una de las intervenciones de arte efímero más destacadas de la Navidad en Galicia.

Con Bueu participan alfombristas de Mondoñedo, Miño, Ortigueira y Vilarmallor que confeccionarán cuatro alfombras efímeras de 5x5 metros, elaboradas con materiales naturales y reciclados, según los principios del alfombrismo sostenible. Los diseños de las alfombras son el logotipo del Xubileo da Esperanza, símbolo del Año Santo 2025; tres alfombras de la Sagrada Familia, diseño de la artista Patricia Trigo (Patite); los tres Reyes Magos y la reproducción de la campana de la Catedral