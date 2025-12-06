El botón mágico de la Navidad en O Morrazo

El anu ncio de la Navidad, que es el encendido de las luces,vino ayer lleno de lluvia, una lluvia que no nos deja y que no tiene pensado abandonarnos ni la próxima semana. Las luces brillan más en estas tardes caóticas de niebla y lluvia y algún que otra «treboada», pero desluce (nunca mejor dicho) los actos en los que los Concello de Morrazo se afana más todos los años. En Cangas apretaron el botón rojo de la dulce Navidad miembros del tripartito todas a una. Allí estaban la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) y las concejalas Xiana Abal (BNG), Lucia Docampo (BNG), Antón Iglesias (BNG), Aurora PrietoEU) y los socialistas Sagrario Martínez, Pilar Nogueira y Eugenio González. Todos a una. Fue apretar el botón rojo en medio de la lluvia, con un montón de niños y niñas alrededor queriendo disfrutar del momento, con la presencia destacada de usuarios de Asmpasim. Pero a pesar de la lluvia, que iba y venía, que obligaba a políticos y chavalería a entrar en el Concello, donde se cantaron villancicos, había gente. Se sabe a ciencia cierta porque se sirvieron un total de 200 vasos de chocolate, que ayer calentaban los cuerpos de jóvenes y mayores, intoxidados de lluvia, lluvia y más lluvia. Desde el gobierno de Cangas se afirma que no hubo fallos, que todo se alumbró en el momento previsto. Sí hubo que trasladar al Concello la cantada itinerante de panxoliñas que estaba prevista por los espacios emblemáticos de Cangas, y que se celebró al cobijo del Concello con la agrupación «Máis cantos», Gaiteiros de Nadal y el Apalpador gigante.

Cangas presenta este año como novedades el carruaje en tres dimensiones en los jardines de Félix Soage; en la Plaza de la Constitución, una sombrilla formada por 12 guirnaldas de 12 metros; en la Praza do Concello, una casita en tres dimensiones; en Eugenio Sequeiros, un techo de luz formado por cinco guirnaldas de 228 metros; en la plaza de abastos, una esfera de PVC en tres dimensiones de 0,60 centímetros de color dorado y también una esfera en tres dimensiones de 100 centímetros de color plateado y en el palco de la música de los jardines de Félix Soage, una cornisa con cortinilla ecilce de 1,5 metros de caída máxima.. Además, adornos de arcos en todas las calles y las luces que forma n la frase «Bo Nadal» en los jardines de Andreita, frente al Concello.

Las luces de Navidad 2025 ya brillan en Cangas / Gonzalo Núñez

En el Hotel Hollywood de Cangas, como viene siendo habitual en los últimos años, el encendido es un verdadero espectáculo, con luces en toda la fachada, actuación musical y performance que convocan a cientos de cangueses, para los que la dirección del hotel puso a su disposición una carpa en el espacio que durante el verano fue terraza. El dj Michi hizo vibrar a la gente que la canción de la película Love actually, «All I Want for Christmas is You», a la que le siguió la que parece la canción de moda este año, la italiana «Será porque te amo» de Ricchi e Poveri.

En Moaña y como es tradición desde hace unos años, los alumnos de la Escola de Música protagonizaron el encendido del alumbrado con canciones de Navidad acompañados con instrumentos por los profesores del centro. Interpretaron temas como «Santa Claus is coming to town», también en gallego como «A run run», «Bolboreta», «Panxoliña da neve», «Arrorro de Domaio» y remataron con «Volver a casa por Nadal». La pena fue la intensa lluvia que desmereció el espectáculo de este centenar de niños con sus gorros de Papa Noel, y que tuvieron que cantar en el vestíbulo del Concello, en lugar de en las escaleras al aire libre. Dos de ellos fueron los encargados, junto a la edil de Cultura, Coral Ríos; y otros miembros del gobierno, del encendido que iluminó de Navidad la localidad y pone en marcha una programación que arranca con sabor a marisco. Desde ayer y en este «puente» se desarrolla la II Feira do Marisco e do bo xantar, en el alto de la plaza de abastos con actuaciones musicales. A las 13:30 está prevista la del cantautor Urbano Cabrera; y a las 21:30 Broke Acustic. En el Centro de Cultura de Berducedo-Piñeiro, la Asociación cultural A Solaina organiza un obradoiro infantil de Nadal, a las 16:30; y en el Centro Rosalía de Castro de Domaio, organizado por Charaviscas, se representa «Pero ti quéresme» de Piollo Teatro, a las 19:00 horas.

Moaña ya está lista para una «Feliz Navidad» tras el encendido de sus luces / Julio Santos Álvarez

En Bueu la Praza Massó, como viene siendo habitual en los últimos años, fue el lugar escogido para el encendido oficial de las luces de Navidad, un acto que, también como es tradicional, volvió a estar pasado por agua. Una nutrida representación de la corporación buenense, encabezada por el alcalde, Félix Juncal, y por la concejala de Cultural, Carmen García, se dieron cita en uno de los elementos centrales de este año, la esfera situada en las inmediaciones de la casa consistorial.

La bola de grandes dimensiones, llamada a ser objeto de selfies, sirvió ayer de improvisado refugio a los ediles asistentes, que, además de los mencionados anteriormente, fueron Xosé Leal, Martín Villanueva, Silvia Carballo, Ricardo Verde, Isabel Quintás, Macame Núñez y Suso Piedras.

Luces con mucho estilo en la Navidad 2025 de Bueu / Julio Santos Álvarez

La esfera complementa el otro foco de atracción de las luces navideñas, un árbol de ocho metros de altura situado también en la céntrica plaza. Pero en total serán más de 85 los elementos distribuidos por todo el municipio, tanto por la empresa encargada de la instalación, Gildo Sonido, como por el propio concello, que ha ido haciendo acopio de elementos en los últimos años. El despliegue contempla un total de 55 arcos distribuidos a lo largo de los diferentes viales, 27 piezas para adornar las farolas, tres letreros con la inscripción «Bo Nadal» y un número indeterminado de tiras luminosas para decorar varios espacios públicos.

Además de las luces, Bueu también ha instalado megafonía para amenizar las calles.