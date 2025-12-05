Vuelve a arder el piso incendiado en la Avenida de Vigo en Cangas

El edificio de la Avenida de Vigo número 10 en Cangas volvió a ser objeto esta pasada madrugada de otro incendio y en la misma vivienda del entresuelo en donde se calcinó una habitación en la noche del pasado lunes y hubo que desalojar y confinar a todos los vecinos del inmueble con cinco plantas.

Cerca de la una de la madrugada, la Policía Local recibió la llamada de un vecino que alertaba que olía a quemado y que en el exterior veía humo, pero no sabía de donde procediía con exactitud. La patrulla de la Policía y Protección Civil se personaron en el punto y comprobaron que efectivamente se observaba humo en la calle y había fuerte olor a quemado. Accedieron al interior del edificio para poder concretar la procedencia del siniestro y la sorpresa fue que el humo salía del entresuelo F, del mismo piso en donde se declaró el primer fuego que ocurrió por una estufa al tocar una cama.

La Policía destaca que el humo dificultaba la respiración por lo que se procedió a llamar insistentemente para que abrieran la puerta sin saber que no había nadie dentro. La inquilina, tras el incendio del lunes, no pudo regresar a la vivienda debido a los daños causados y que resultó herida e ingresada en un hospital en Vigo. Aunque ya está de alta, vive con un familiar en Cangas mientras se arregla la vivienda.

La Policía y miembros del Grupo de Emerxencias así como Guardia Civil avisaban a vecinos para abandonar sus viviendas ante el riesgo de que tanto el humo como el fuego pudiera alcanzarles. Ante el peligro de que dentro de la vivienda siniestrada estuviera en riesgo alguna persona, un agente forzó la puerta de entrada. Protección Civil accedió al interior para apagar el incendio, en la misma habitación, confirmando que no había nadie dentro. Fueron avisadas ambulancias pero en quince minutos se marcharon al no tener que asistir a ninguna persona ni efectuar ningún traslado

Se supone que el incendio se produjo al reavivarse el fuego del pasado lunes, pero se está investigando.