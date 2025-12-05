Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecinos denuncian el desborde de residuos fecales por una alcantarilla en Areamilla

G.M.P.

Cangas

Vecinos de Areamilla han denunciado en el Concello de Cangas el desborde de aguas fecales por una tapa de alcantarilla de la zona. Avisaron a la Policía Local para que levantara atestado de la situación y advierten que es un foco de suciedad, mal olor e infección, sobre el que exigen actuar. Los afectados también solicitan el informe policial.

El desbordamiento de residuos fecales se repite en distintos puntos del litoral de Cangas y se intensifican con las fuertes lluvias de los últimos días.

