La UTE activa un bombeo de emergencia para evitar vertidos de la red de saneamiento en Nerga

Un equipo de emergencia de la UTE Gestión Cangas realizó en la mañana de ayer una actuación de emergencia para reducir el desborde de la estación de bombeo de la conducción de saneamiento en Nerga. La bomba colapsó a causa del exceso de caudal del colector de saneamiento debido a las aguas pluviales que vierten a la red. La actuación está motivada por el uso generalizado de la red de saneamiento para la evacuación de aguas pluviales que, en días de lluvias intensas, se sobrecarga, señalan desde la empresa adjudicataria del servicio.

En la instalación de bombeo de Nerga, se detectó sobrecarga y colapso, se avisó al Concello de Cangas y se procedió a actuar con urgencia, con ayuda de un camión con bomba de extracción para aliviar el exceso de caudal de la bomba y evitar vertidos de desborde en la zona, explican desde la UTE.