Ocho parcelistas abonarán al Concello 151.918 euros por Sisalde

El Concello de Moaña aprobó, en Xunta de Goberno Local, la versión definitiva de la cuenta de liquidación del proyecto de equidistribución del ámbito de Sisalde. Los ocho parcelistas que deben abonar su parte de la urbanización de los terrenos en los que se está construyendo el centro de salud ya habían recibido el comunicado de cuánto deben abonar, sin que presentasen alegaciones. Les corresponde algo menos de lo previsto inicialmente en sus porcentajes del coste de la urbanización.

El Concello pasará el cobro desde enero y deberá ingresar un total de 151.918 euros de ocho parcelistas. Las arcas municipales asumieron en su momento todo el pago. Le corresponde un 46% del total, que ascendió a 285.561 euros.

Tras la urbanización de los terrenos, que incluyó la construcción de la calle Elisa de la Peña González, los parcelistas tienen solares de licencia directa de construcción, de hecho en uno de ellos, haciendo esquina con Rosalía de Castro, ya se está levantando un inmueble que deberá tener ocho viviendas y cuyas obras avanzan a un ritmo muy alto.

El mayor parcelista privado tiene 677,79 metros cuadrados de aprovechamiento y debe abonar ahora al Concello un total de 36.437,63 euros por la urbanización.