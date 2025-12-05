Los mayores reclaman ampliación de horario en el Centro Social

Los pensionistas que acudían todos los días al Centro Social de Cangas, que cerró el miércoles con un letrero en la puerta que pone «cerrado hasta nuevo aviso», aprovechan la situación para exigir que si se realiza un nuevo contrato se impida a la empresa concesionaria que cierre tan temprano (ahora lo hacía a las 17.30 horas) y que los domingos abra también en jornada de tarde, algo que no hacía la actual concesionaria, que a las 14.00 horas pasaba las llaves.

No ven mal los pensionistas la idea de la alcaldesa de Cangas de abrir el centro social con la cafetería cerrada, lo que permitiría a los usuarios seguir jugando a las cartas, las damas o el dominó. De hecho, esta situación hizo que rememoraran los tiempos en que el solar que ahora ocupa el Centro Social de Cangas estaba la Casa do Mar. Allí, este colectivo se sentía fuerte y siempre vio con recelo el nuevo, aunque fuese más moderno y más amplio. Ayer recordaban que se les había prometido todo el edificio y que se aprovechó la pandemia para que donde «nosotros jugábamos al dominó había hasta 8 mesas de mármol, en lo que es ahora la comisaría de Policía Local»

También lamentan que se hayan acabado los bailes de los domingos, que se celebraban hasta hace poco en la planta de arriba del Centro Social de Cangas. Comentan que se debe a que la Asociación de Jubilados y Pensionistas San José quedó sin rumbo, debido a la enfermedad de su presidente, y está siendo muy complicado formar una nueva directiva y volver a retomar los bailes de mayores, que tanta tradición tienen en Cangas. Es en esta planta donde se organizaban también talleres de memoria, entre otras actividades.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), comentaba ayer que aún no había tenido tiempo a examinar la situación del contrato que tenía la concesionaria del Centro Social de Cangas con el Concello. Por lo que a fecha de ayer no se sabía si sería necesario o no revocar el contrato. La regidora local quiere que la solución que propone esté avalada completamente por la ley, no quiere equivocaciones, de ahí que se estudiará detenidamente. Tan pronto tenga todo estudiado comunicará a los usuarios la decisión con la que espera que los mayores de Cangas puedan volver a jugar a las cartas.