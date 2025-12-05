O Rompeolas
«Marusía de Aldán», otra pizza de Popolo en la élite
Masa de algas y tres tipos de harina, pesto marino, fior di latte, scamorza ahumada, embutido de mar, falso caviar, cremoso de erizo de mar... Son ingredientes de la pizza coronada en el concurso estatal y salida de los fogones de Manel Rial, que lo celebra con todo su equipo.
Abel Villar regresa a Luar
Abel Villar, representante de Terras de Ordes, aunque natural de Cangas, volverá a actuar hoy en el programa «Luar», en la sección de «Recantos». Comenzará a las 22.00 horas y está previsto que sobre las 23.00 horas actúe Abel Nelson, conocido en Cangas por su labor en Protección Civil. Para apoyarlo hay que llamar al teléfono 988600682 o enviar un whatsapp al número 630431921.
Con la batalla de bailes de mayores que hubo en la época del bipartito de la Xunta en Cangas y ahora no hay nada. Parece que ya no dan tantos votos los jubilados.
