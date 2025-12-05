La huelga docente incluye marchas fúnebres el día 16 en los 3 concellos
La CIG celebró asamblea en el IES Rodeira | Los exámenes se aplazarán
La huelga de profesorado, convocada por la CIG-Ensino para los días 16 y 17 de este mes contra el deterioro de las condiciones laborales en la enseñanza pública, se dejará notar en la comarca de O Morrazo con marchas el martes 16 en los tres municipios de Cangas, Moaña y Bueu con crespones negros. Así se acordó en la asamblea abierta que celebró la CIG esta semana en el Instituto Rodeira, dentro de un calendario de ocho reuniones convocadas hasta el día 11 en las comarcas de Condado-Paradanta, Val Miñor, Baixo Miño, Vigo, Porriño y Redondela.
De cara a las marchas del día 16, la previsión es que salgan a las diez de la mañana de los centros educativos Illa de Ons, en Bueu; María Soliño, en Cangas; y A Paralaia, en Moaña y pasen por otros centros educativos poniendo crespones negros por fuera a modo reivindicativo hasta, en el caso de Cangas y Moaña, coger el barco de las 12.00 en sus respectivos muelles para incorporarse a una concentración ante la delegación de Vigo y sumarse a otras marchas en esta ciudad. Los integrantes de la marcha en Bueu acudirán en coche hasta Pontevedra.
En la asamblea también se acordó acudir el día 17 a la manifestación convocada en Santiago y hacerlo vestidos de negro. Esta próxima semana comenzarán a señalar el «enterramento do ensino público» con carteles y lonas.
Además de las protestas, en esta asamblea abierta se habló de la situación que se va a producir al estar el profesorado en huelga en días en que están previstas evaluaciones del alumnado. En este sentido se habló de garantizar el derecho a la huelga, pero también el derecho del alumnado a ser evaluado, aunque lo más aconsejado será aplazar los exámenes a la vuelta de Navidad, por lo que es posible que no se entreguen los boletines de notas antes de las vacaciones. Los centros van a empezar a convocar claustros y consellos escolares para tratar esta cuestión.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- La tormenta deja 300 casas sin luz en Cangas, derriba muros y anega calles
- El TSXG avala el derribo del muro de la anterior casa de Feijóo en Moaña
- Tras la noche más oscura de avenida de Vigo 10
- Las luces de Vigo y el puente festivo en Portugal abarrotan los hoteles de la comarca
- Cangas no podará más árboles en espacios municipales pese a las demandas vecinales
- Bueu ayuda a España a ganar el mundial de pesca submarina en Brasil
- Otro choque amplía la tasa de siniestros en la Autovía