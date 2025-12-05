La huelga docente incluye marchas fúnebres el día 16 en los 3 concellos

La huelga de profesorado, convocada por la CIG-Ensino para los días 16 y 17 de este mes contra el deterioro de las condiciones laborales en la enseñanza pública, se dejará notar en la comarca de O Morrazo con marchas el martes 16 en los tres municipios de Cangas, Moaña y Bueu con crespones negros. Así se acordó en la asamblea abierta que celebró la CIG esta semana en el Instituto Rodeira, dentro de un calendario de ocho reuniones convocadas hasta el día 11 en las comarcas de Condado-Paradanta, Val Miñor, Baixo Miño, Vigo, Porriño y Redondela.

De cara a las marchas del día 16, la previsión es que salgan a las diez de la mañana de los centros educativos Illa de Ons, en Bueu; María Soliño, en Cangas; y A Paralaia, en Moaña y pasen por otros centros educativos poniendo crespones negros por fuera a modo reivindicativo hasta, en el caso de Cangas y Moaña, coger el barco de las 12.00 en sus respectivos muelles para incorporarse a una concentración ante la delegación de Vigo y sumarse a otras marchas en esta ciudad. Los integrantes de la marcha en Bueu acudirán en coche hasta Pontevedra.

En la asamblea también se acordó acudir el día 17 a la manifestación convocada en Santiago y hacerlo vestidos de negro. Esta próxima semana comenzarán a señalar el «enterramento do ensino público» con carteles y lonas.

Además de las protestas, en esta asamblea abierta se habló de la situación que se va a producir al estar el profesorado en huelga en días en que están previstas evaluaciones del alumnado. En este sentido se habló de garantizar el derecho a la huelga, pero también el derecho del alumnado a ser evaluado, aunque lo más aconsejado será aplazar los exámenes a la vuelta de Navidad, por lo que es posible que no se entreguen los boletines de notas antes de las vacaciones. Los centros van a empezar a convocar claustros y consellos escolares para tratar esta cuestión.