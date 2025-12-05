Hermelo atribuye a las tuberías los boquetes en la avenida de Ourense

La apertura de continuos boquetes en las aceras de la avenida de Ourense no solo da mala imagen a la principal carretera de entrada y salida al casco urbano de Cangas sino que la convierte en un peligro para los peatones. Esta misma semana se abría un socavón de tamaño considerable en la acera de este vial, que es de competencia de la Xunta de Galicia y en cuya mejora ha insistido la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), en una de las enmiendas presentadas desde Cangas a los presupuestos de la Xunta para 2026.

La portavoz del PP y diputada autonómica, Dolores Hermelo, asegura al respecto que sí existe previsión de inversión para este vial en el capítulo de conservación de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), aunque añade en que el problema de los boquetes es cuestión de la red de saneamiento, que es de competencia municipal, y se pregunta si existe previsión por parte de la UTE concesionaria del servicio de arreglarlo: «¿O tal vez existe alguna iniciativa municipal para pedir, tras el estudio de la red subvencionado por Augas de Galicia para que se dé el sigueinte paso, se analice la situación y se pida la subvención con fondos europeos, autonómicos y municipales para realizar el cambio de la red?».

Insiste en que lo importante en esta avenida es lo que está bajo el firme y que antes de reparar hay que solucionar el problema, de lo contrario «repetiremos cíclicamente ese asfaltado».

Respecto a si no está prevista una inversión por parte de la Xunta para urbanizar este vial, mediante una fórmula que permita acometer esa renovación del saneamiento y al mismo tiempo la mejora estética del vial, la diputada y portavoz del PP de Cangas, entiende que «no está entre las prioridades del gobierno» y explica que desde Cangas «deberían dirigirse a la AXI para conocer los datos y cronogramas, pero repito, asfaltar no soluciona el boquete».

Por otro lado, el PP de Cangas, anunció la presentación, por sede electrónica, de un escrito dirigido al Concello en el que solicita la ampliación del plazo de firma del convenio de ayudas a clubes deportivos, así como del período establecido para entregar la documentación requerida para su justificación.

La iniciativa se produce tras las quejas trasladadas por varios clubes locales que muestran su sorpresa y preocupación por disponer de menos de 96 horas para completar todo el proceso administrativo.