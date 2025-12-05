Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espectáculo de Nadal en el hotel Hollywood

El hotel Hollywood de Cangas será también hoy uno de los centros de atención del encendido del alumbrado de Navidad. A las 19:00 horas está previsto que arranque su programación especial de Navidad con la inauguración de su terraza con carpa navideña que incluye una vistosa actuación de Pablo Méndez Performance y del DJ Michi.

