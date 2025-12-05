Deporte y discapacidad en los colegios de Reibón y A Guía
Los colegios de Moaña acogieron actividades esta semana con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En el CEIP Reibón el colectivo Apiga mostró a los alumnos el deporte de pickleball que permite el «desarrollo fisiológico, sociológico, psicológico e intelectual de los alumnos» y puede ser practicado por personas con movilidad reducida. En el CEIP A Guía, por su parte, ayer impartieron una charla integrantes de Discamino como los pilotos Suso Valverde y Pablo Paz. Visibilizaron entre los pequeños sus actividades con bicicletas adaptadas que favorecen el ocio y la actividad física de las personas con movilidad reducida. Participaron también representantes del Concello.
