La comisión del centro de salud sigue sin firmarse al rechazar Moaña su acta

Todo lo que rodea a la relación entre el Concello de Moaña y la Consellería de Sanidade se eterniza y se convierte en disputa política desde que hace cinco años se centralizasen en Cangas las urgencias que corresponden al Punto de Atención Continuada (PAC) moañés. En estos momentos la infraestructura sigue en obras con pintados y trabajos interiores, pese a que la última previsión de conclusión era en noviembre. Además, los operarios trabajan con agua de obra pues sigue se ejecutarse la conexión a la traída general por parte del Concello.

A esto se suma el escaso diálogo entre ambas administraciones que vuelve a hacerse patente con el acta de la comisión de seguimiento del convenio para el centro de salud, celebrada el 30 de octubre. Tras un intento fallido en verano y después de numerosas cartas cruzadas sobre los integrantes que podrían asistir a la reunión, la comisión del acuerdo firmado en febrero de 2020 se celebró el pasado 30 de octubre.

Aquel día desde la Xunta anunciaron un estudio técnico para decidir si el nuevo centro abre o no con el servicio de urgencias, exigencia que para el ejecutivo local es «irrenunciable» pues así se recoge en el propio convenio.

Pasado más de un mes desde aquella reunión, todavía no se ha firmado el acta de la misma. El texto remitido por Sanidade al Concello fue rechazado por el gobierno local (BNG) por no incluir «partes importantes que dije», señalaba ayer la alcaldesa, Leticia Santos. Alega que se remitió un documento con las partes que faltan en el acta y que incluirían todo el proceso previo a la firma del convenio y las razones de por qué el primer protocolo enviado por la Xunta no se firmó. «Dejé claro que la Mesa Local da Sanidade descartó la firma de la primera propuesta tras el informe del secretario municipal, pues vinculaba el regreso de las urgencias a un estudio, como quieren hacer ahora, y no podíamos ceder una parcela municipal para perder servicios», recuerda la alcaldesa, una situación que relató en numerosas ocasiones en las más de 212 protestas semanales precisamente para exigir el regreso de las urgencias. Desde hace 15 días el ejecutivo local no volvió a tener noticias sobre si se aceptan o no esas inclusiones para poder firmarse el acta.

Es un desacuerdo más en una semana que empezó con el enfado del BNG moañés, que gobierna en la villa con mayoría absoluta, por la proposición no de ley de la diputada del PP Dolores Hermelo reclamando precisamente un estudio técnico sobre la «segregación» de nuevo del Punto de Atención Continuada alertando sobre una posible disminución en la atención a los pacientes en ese caso. La Mesa Local da Sanidade decidió una manifestación para el domingo 14 de diciembre por los cuatro años del inicio de las concentraciones semanales.