«Quienes eran mis rivales se convirtieron en mis amigas»
La moañesa Carla Calvar logró, en su primera experiencia, el top 3 en la fase provincial del certamen Reinado de Belleza Nacional
«Aunque pueda parecer superficial, aquí no se valora solo la belleza exterior, sino también la interior. Los proyectos de talento y las iniciativas sociales lo demuestran. En mi caso tuve la oportunidad de colaborar con el Centro de Día de Cangas, que me abrió sus puertas y terminó convirtiéndose en una segunda familia». Así explica la moañesa Carla Calvar Carrera, de 24 años, su primera experiencia en un certamen de belleza. Logró la banda de segunda finalista en el Reinado de Belleza Nacional, cuyos desfiles se celebraron en Santiago el fin de semana.
«Representé a Pontevedra junto a otras 15 participantes. Primero hicimos una presentación y un pase de bikinis en las que quedamos ocho y después las tres finalistas», relata. Se muestra contenta por este resultado en su primera experiencia y destaca aspectos «valiosos como el vínculo creado con mis compañeras. Lo que comenzó como una competencia se transformó en un grupo de amigas y una red de apoyo sincera y leal, pues compartimos nervios, ilusiones y desafíos», reconoce.
La moañesa, que trabaja en el Aeropuerto de Vigo, no se había planteado probar en el mundo de la moda y la belleza «hasta que una amiga que tiene una tienda de ropa en Arcade me propuso desfilar con sus vestidos». Desde entonces se ha subido ya a tres pasarelas antes del concurso de belleza.
Su puesto de finalista no le permite dar el salto al certamen a nivel nacional, pero tiene la intención de repetir experiencia e intentarlo de nuevo en el futuro. «Ha requerido meses de preparación, disciplina y esfuerzo, pero cada momento ha merecido la pena. Lograr el top 3 superó todas mis expectativas».
