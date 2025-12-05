Bueu y Moaña iluminan esta tarde su Navidad con música
En el encendido moañés se cantarán villancicos | El acto bueués es en la Praza Massó
REDACCIÓN
Toda la comarca enciende hoy sus luces de Navidad. En Moaña el encendido es a las 18.30 horas en los Xardíns do Concello con la actuación de los alumnos de la Escola Municipal de Música que van a cantar villancicos. Después de que dos niños se encarguen de pulsar el botón los cientos de arcos y farolas decoradas, así como los árboles iluminados de la Alameda y los jardines del consistorio darán la bienvenida al periodo navideño.
Por otro lado, la propia Casa do Concello se decoró esta semana con una vistosa red y la recreación de animales marinos que va desde tragaluz hasta la primera planta. Es obra de Devanceiros do Mar y de las alfombristas de San Martiño. Bueu, por su parte, tiene el encendido a las 18.30 horas en la Praza Massó.
