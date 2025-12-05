Vistas desde Belén al pasado del muelle de Aldán

Con la llegada del puente de diciembre abren sus puertas los primeros belenes en la comarca. Uno de los más esperados es el de Lola Menduiña, en Aldán, que estará a disposición de los vecinos desde el lunes 8. Volvió a sorprender dedicando una parte a la escena del nacimiento de Jesús y la otra a la propia parroquia de Aldán, con una realista recreación del muelle y el barrio de San Cibrán tal y como era antes de la construcción de la actual alameda en los años 80.

Recreación de la paella de las fiestas del Carmen.

En la zona de la dársena, con agua, se pueden ver flotando a barcos bateeiros actuales como el «Camboño» o el «Herbello Cordeiro» entre otros, así como algún barco de pesca de bajura que ya es pasado como el «Nuestra Señora del Carmen» que según la belenista «era de Fin do Coxo y su familia me dejó una fotografía para recrearlo». Y es que esa es una de las claves de este belén, el recurso a fotografías antiguas prestadas por vecinos para reconstruir fielmente cómo eran las casas y el frente de San Cibrán.

El muelle con los bateeiros actuales.

La escena representada en piezas de porexpán fue elaborada «durante todo un año, porque comencé poco después de las pasadas navidades», explica Menduiña. Llama la atención la «xunqueira» con niños jugando en donde ahora se levanta la Casa do Mar o la playa de San Cibrán llegando a la propia carretera que se protegía con bloques de piedras.

También recrea en el garaje de su casa una procesión del Carmen y escenas de la fiesta actual como la ya icónica paella. Todo ello incluyendo con fotografías a distintos vecinos de la parroquia. Se puede ver hasta pasar Reyes de 16.30 a 20.00 horas.