El Banco de Alimentos recibió 14.000 kilos de la comarca en la Gran Recogida
Los voluntarios reunieron comida en 13 supermercados de la península
REDACCIÓN
Cangas
La comarca de O Morrazo aportó más de 14.000 kilos de alimentos a la Gran Recogida que llevó a cabo la Fundación Provincial del Banco de Alimentos los pasados días 7 y 8 de noviembre, con voluntarios apostados en 13 supermercados de los concellos de Cangas, Moaña , Bueu y Marín.
La cifra forma parte de los 325.000 kilos de comida alcanzada a nivel provincial, y que un año más superó el objetivo marcado.
Con esta Gran Recogida, la Fundación garantiza el abastecimiento de sus almacenes de Vigo y Pontevedra, al menos, hasta la primavera de 2026, cubriendo las necesidades básicas de más de 20.000 personas en situación de vulnerabilidad.
