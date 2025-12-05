El Banco de Alimentos recibió 14.000 kilos de la comarca en la Gran Recogida

La comarca de O Morrazo aportó más de 14.000 kilos de alimentos a la Gran Recogida que llevó a cabo la Fundación Provincial del Banco de Alimentos los pasados días 7 y 8 de noviembre, con voluntarios apostados en 13 supermercados de los concellos de Cangas, Moaña , Bueu y Marín.

La cifra forma parte de los 325.000 kilos de comida alcanzada a nivel provincial, y que un año más superó el objetivo marcado.

Con esta Gran Recogida, la Fundación garantiza el abastecimiento de sus almacenes de Vigo y Pontevedra, al menos, hasta la primavera de 2026, cubriendo las necesidades básicas de más de 20.000 personas en situación de vulnerabilidad.