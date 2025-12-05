Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Artesanía en madera en Cangas

Santiago Córdoba y su mujer, ayer en la Capela do Hospital, con algunos de sus trabajos.

La Capela do Hospital acoge desde ayer la exposición de artesanía en madera de Santiago Córdoba (en la foto, con su mujer), que permancerá abierta hasta el día 14, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

