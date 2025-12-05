«La única opción es que Sisalde abra con urgencias»

Vecino de Tirán, tiene 58 años, es técnico superior en industrias gráficas, está casado, es padre de dos hijos y compagina su trabajo como pequeño empresario autónomo con su dedicación a la política local, desde el pasado mes de abril como líder del PP en Moaña. Alfonso Piñeiro, que es concejal desde junio de 2023 y tuvo que asumir hace siete meses las riendas del partido tras la marcha del cabeza de lista, Javier Carro, afronta hoy un día clave en su liderazgo con la inauguración de la nueva sede de los populares en Ramón Cabanillas 46, que tuvieron que buscar tras verse forzados a abandonar la anterior de la etapa de Carro.

El acto de inauguración está organizado para las 19.00 horas, con la presencia del presidente provincial, Luis López; la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y la secretaria xeral del partido en Pontevedra, Luisa Piñeiro.

—Pasó la etapa de Fervenza, la de su sustituto Vicente Verdeal, otra más corta de Javier Carro y desde mediados de año comenzó la suya. ¿Qué aporta Alfonso Piñeiro al PP?

Más una etapa mía, es una nueva etapa en el PP de Moaña. En política las cosas cambian rápida y constantemente y en una situación determinada me propusieron el cargo por unanimidad y por eso acepté el reto, lo hice en una situación en la que el partido necesitaba seguir trabajando tal como venía haciendo. Por eso acepté tras la confianza recibida. Mi aportación pretende sumar dos cosas fundamentales, trabajar y escuchar. Primero el trabajo, tratando de hacerlo lo mejor posible, y segundo escuchar, a los compañeros y sobre todo a los vecinos cuando nos trasladan sus inquietudes, los problemas que padecen ayudándoles de la mejor forma que como oposición es fiscalizar a un gobierno que no escucha y parece que gobierna solo para una parte del pueblo.

—¿Cómo valora el control que hacen del gobierno local?

Ha sido complicado llevarlo a cabo de la forma actual, que considero buena, ya que estamos ante un gobierno que obstruye constantemente nuestra labor, como incluso le recriminó la Valedora do Pobo; además es habitual que mientan en las comisiones informativas, o no acepten ningún tipo de sugerencia o corrección por pura arrogancia. Tardaban hasta seis meses en entregarnos las actas de juntas de gobierno con la excusa de que los servicios administrativos del Concello no tenían medios para ir más rápido, pero la realidad es que después de nuestra denuncia ante la Valedora, las están entregando en el entorno de un mes, lo que indica que lo que hacían era obstruir deliberadamente nuestra labor de fiscalización. Dará para mucho en su momento, ya que probará el caciquismo y amiguismo que define al BNG de Moaña en su día a día. Estamos ante un gobierno narcisista y autocomplaciente para el que son más importantes sus sesgos ideológicos que las preocupaciones de los vecinos, ponen en primer lugar las ideas y después a los vecinos.

—¿Se ve con ganas y apoyos para ser el candidato del PP en las municipales?

Lo de los apoyos no me corresponde decirlo a mí, pero con ganas sinceramente no, eso es algo que no me preocupa lo más mínimo, no me lo planteo ahora mismo. Actualmente estamos en otro momento, finalizando la consolidación del partido a nivel local, que también se verá reflejada en la inauguración de nuestra nueva sede. Tanto el grupo municipal como la gestora del PP de Moaña han hecho un trabajo excepcional para que esté abierto a todas aquellas personas que quieran participar, sin distinción y mirando únicamente hacia delante. La nueva sede nos hace especial ilusión ya que esperamos convertirla en un lugar de encuentro, donde los vecinos puedan recibir información sobre cualquier cuestión de su interés, mucho más allá de ser la sede de un partido político.

—Tras la aprobación por parte de su partido en el Parlamento y a iniciativa de la concejala de Cangas Dolores Hermelo para que un estudio técnico decida las urgencias ¿sigue afirmando, como ha dicho en varios plenos, que Moaña sí volverá a tener este servicio cuando abra Sisalde?

No tengo porqué decir lo contrario, es lo que desde el Partido Popular de Moaña hemos explicado a los vecinos desde que el Sergas nos aseguró que las urgencias volverían de nuevo a Moaña con la apertura del nuevo centro de salud. La única opción válida es que cuando abra el nuevo centro de salud en Sisalde, lo hará con servicio de urgencias, esa posición es firme para mí y para el partido en Moaña.

—¿Para cuándo la senda de Broullón?

Es un proyecto que está en su última fase de redacción, una actuación largamente esperada y demandada por los vecinos. A pesar del retraso sufrido debido a las dificultades orográficas de la zona, es un proyecto que pronto será una realidad. No obstante las fechas concretas las anunciará la Xunta cuando lo estime procedente.

—¿Qué obra le gustaría traer para Moaña?

Moaña tiene muchas necesidades e infraestructuras que se deben ejecutar, como finalizar el paseo, buscar una solución de calado a la grave falta de aparcamiento y otras. Sin embargo yo considero dos, la primera un auditorio en condiciones como Moaña y su tejido cultural se merecen, no la tomadura de pelo por la que el BNG está dispuesto a endeudar a todos los vecinos en un bajo con viviendas encima. La segunda, un nuevo pabellón polideportivo con miras de futuro, que complemente las instalaciones ya existentes.

—Me imagino que ya recibió críticas por parte de los suyos a su gestión ¿Cómo reacciona a ellas?

Críticas directas no me constan, otra cosa son los consejos políticos o las sugerencias para mejorar la gestión, que viniendo de mis compañeros, para mí siempre son bienvenidas. Se trata de mejorar y aprender de los que saben más que uno.