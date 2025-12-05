Alerta en Palacio de Oriente por una falsa alarma de incendio

Efectivos de los bomberos y de la Policía Local de Bueu se movilizaron en la tarde de ayer por una falsa alarma que alertaba de un incendio producido en la fábrica de Palacio de Oriente en el polígono industrial de Castiñeiras. Al parecer fue un sensor el que saltó para avisar de la presencia de humo en el interior de las instalaciones de la empresa, si bien posteriormente se comprobó que todo había sido afortunadamente una falsa alarma.

El aviso del 112 se dio a las 17.37 horas y en escasos minutos se desactivó la alerta después de certificar que no había fuego.