Adjudicado el proyecto de la mejora de los campos del keniata

La mesa de contratación del Concello de Cangas propuso a la empresa Preventia Seguridad y Salud Laboral S.L. para redactar el proyecto de la mejora de los campos de fútbol del keniata, por un importe de 8.500 euros. El plazo de ejecución es de 15 días naturales.

El objeto del contrato es redactar un proyecto que defina con precesión las obras que se pretenden ejecutar para sustituir la hierba artificial por un importe de 242.977,12 euros, según la memoria explicativa. El proyecto deberá definir con precisión el objeto de la obra, resultando un documento completo que permita al Concello contrata la ejecución del mismo, mediante el oportuno procedimiento de licitación. y también que pueda ser revisado y dirigido por otra persona distinta al redactor del mismo. El contratista deberá comprometerse a atender y dar respuesta diligente a todos los requerimientos, aclaraciones , correcciones o solicitudes de información formulados por le concello o por la administración que otorga la subvención, que en este caso es la Diputación de Pontevedra, a través del Plan de Infraestruturas Deportivas.

El precio del contrato se abonará en dos fases: el primer pago, el 60% del importe total de la adjudicación será facturado y abonado una vez el adjudicatario presente el proyecto conforme los términos establecidos. El segundo pago, el 40% restante será facturado y abonado cuando el responsable del contrato emita un informe favorable acreditando que el proyecto presentado es correcto y cumple los requisitos.