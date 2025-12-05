Casi 200 bomberos en la manifestación de Carballo

Cerca de unos 200 bomberos de los parques comarcales de toda Galicia se manifestaron ayer por las calles de Carballo para mostrar su malestar por lo que consideran una nefasta gestión por parte de la Gerencia del Consorcio Provincial de A Coruña pero también para reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. La marcha partió desde el centro de Carballo para recorrer los tres kilómetros que lo separan de la sede del Consorcio portando pancartas que rezaban «Non ao bloqueo. Xerente incompetente».

Desde O Morrazo fueron finalmente cinco los trabajadores que se desplazaron para apoyar a sus compañeros. Desde los sindicatos se recordó que la única medida implantada desde el acuerdo de principios de año que permitió acabar con la huelga de 2024 ha sido la subida salarial, si bien en el caso particular de A Coruña «los atrasos se cobraron la semana pasada». En cuanto al refuerzo de la plantilla no se ha avanzado, más allá de aprobar este lunes las bases del proceso selectivo en A Coruña «sin que se incluyan nuestras aportaciones». La idea ahora es dar un tiempo antes de continuar con más movilizaciones.

En el caso de O Morrazo los cierres siguen siendo continuos, explican los representantes de los trabajadores, ya que el Consorcio de Pontevedra no permite hacer más de las 80 horas que la ley permite. «Hay que sopesar si es mejor cerrar o permitir superar esas horas», dicen. «Nosotros estaríamos dispuestos a hacerlas voluntariamente hasta que llegue el nuevo personal», sentencian.