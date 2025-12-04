Zona de eventos y una consigna de frío, ideas para dinamizar el mercado de Bueu

Crear un espacio gastronómico y una zona para la celebración de pequeños eventos, poner en valor los productos de proximidad o habilitar una consigna de frío para que los clientes puedan recoger los pedidos fuera del horario comercial. Estas son algunas de las medidas que contempla el estudio encargado por el Concello de Bueu para la dinamización de la plaza de abastos del municipio, un informe que ya está en su poder y que ha sido elaborado por la empresa Rural Consulting gracias a una subvención de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración dentro de su iniciativa de la Rede de Mercados Excelentes de Galicia.

El estudio, con un coste de 17.000 euros, apuesta por recuperar la esencia de los mercados antiguos «para volver a ser lo que fueron, espacios de encuentro de los vecinos, lugares centrales y destacados de la vida local, escaparates de la gastronomía local y edificios de visita obligada para los que llegan a la localidad». Esta propuesta se plasmaría con la creación de nuevos servicios como espacios gastronómicos, escuelas de cocina o zonas para la celebración de pequeños eventos. La intención es explotar el segundo piso de la plaza para realizar iniciativas como clubes gastronómicos y escuelas de cocina, con el objetivo de promover una alimentación saludable y de preservar la gastronomía local.

Nuevos puestos de flores y una panadería

Otra de las medidas correctoras que se incluye en este estudio es la de la puesta en valor de productos de proximidad, con pescado, marisco, carne y fruta, una oferta que se complementaría con la creación de nuevos puestos de flores, de una panadería y de otros de diferentes productos, orientados no solo a la clientela local sino a los visitantes.

Más allá de las propuestas a nivel de contenido el estudio recomienda asimismo la modernización de la infraestructura para adaptarla a las tendencias contemporáneas. La idea fundamental es la de la mejora de la imagen del mercado a través de la modernización de los puestos, la unificación de la señalética comercial y la iluminación, así como la decoración, todo para hacer más visibles –y apetecibles– los productos y facilitar las compras. Pero también se propone introducir cambios en la configuración de la instalación, con la creación de zonas de descanso eliminando las bancas que estén desocupadas y el traslado de los obradoiros de carnicería a la planta baja, incorporándolos a los puestos para promover su uso. Por último se apunta a la instalación de una consigna de frío en la que los clientes podrían recoger sus pedidos fuera del horario comercial de la plaza.

Espacio para nuevos emprendimientos

A mayores se apuesta por el aprovechamiento de la segunda planta abriéndola al mar y creando una zona de apoyo a nuevos emprendimientos, en la misma línea que ya está en funcionamiento en otros mercados de la provincia.

«Es necesario seguir apostando por nuestra plaza de abastos, porque es sinónimo de calidad y de nuestra historia marinera, pero también hemos de adaptarla a los cambios en los hábitos de consumo de la población», subraya la concejala de Promoción Económica e Turismo, Silvia Carballo. La edil enmarca la elaboración de este estudio dentro de las medidas implementadas desde el gobierno local «para mejorar este lugar y convertirlo en un mercado excelente».

El informe de Rural Consulting incluye un estudio de mercado y del impacto económico tanto actual como potencial de la plaza de abastos de Bueu en su entorno. Para su elaboración se recogieron opiniones de placeros y clientes, incluyéndose también la descripción de la oferta y la demanda, el nivel de ocupación así como las posibles actuaciones de mejora para la obtención del sello de Mercado Excelente.