Permiso para seis casas en dos bajos de Moaña ante la escasez de vivienda

La necesidad de vivienda en Moaña, al igual que en el resto de O Morrazo, es una realidad tan palpable que la cantidad de propietarios de bajos comerciales que están transformando sus espacios en casas para vivir no deja de crecer. Este mismo lunes, en Xunta de Goberno Local, el Concello aprobó dos nuevas concesiones de licencia de obras para la segregación y cambio de uso de sendos locales. En total darán lugar a seis nuevas viviendas.

Uno de ellos, que FARO ya adelantó en julio, supone un nuevo hito en estos movimientos al transformarse un mismo bajo en cuatro locales. Se trata de casi toda la planta a nivel de la acera de un edificio en el Camiño da Seca, en el entorno de la parte trasera del colegio CEIP Reibón. La previsión es que la considerada como «vivienda A» tenga 57,28 metros cuadrados; la «vivienda B» será la de mayor nivel y sumará 78,40 metros cuadrados. La «vivienda C» será la más pequeña de los pisos previstos situándose en 47,67 metros cuadrados y la «vivienda D» contará con unas dimensiones de 70,30 metros cuadrados.

La otra licencia de cambio de uso concedida por el Concello este lunes permitirá transformar un bajo comercial actualmente con ventanales hacia la acera tapados con papel opaco. Se ubica en la calle Fragata Lealtad número 16, en pleno barrio residencial de O Real, en la esquina con la calle Fragata Villa de Madrid. El bajo se transformará en dos viviendas. La mayor ocupará una superficie útil de 59,69 metros cuadrados y la otra tendrá unas dimensiones de 50,70 metros cuadrados.

Bajo en el que se adaptarán cuatro viviendas.

Esta oleada de transformación de bajos comerciales que comenzó a despuntar hace unos dos años se suma a una construcción cada vez más acelerada de nuevos edificios de vivienda colectiva en Moaña. En estos momentos hay tres inmuebles en construcción: El más avanzado es el inmueble de 11 pisos en la Rúa As Barxas que deberá estar listo en los primeros meses de 2026; le sigue un inmueble en la esquina de la calle Rosalía de Castro con Elisa de la Peña, en Sisalde, que deberá tener ocho viviendas y será una estructura de dos plantas y aprovechamiento bajo cubierta. En la calle Donato Bernárdez Sotelo se construye otro edificio de 10 viviendas. En breve deberá comenzar un cuarto inmueble en Ramón Cabanillas.