Teatro para iniciar la programación navideña en Domaio
REDACCIÓN
Moaña
La Asociación Cultural e Folclórica Charaviscas de Domaio se encarga de la programación de estas Navidades en la parroquia moañesa. Su primera actividad será este sábado, 6 de diciembre, en el Centro Cultural Rosalía de Castro. A las 19.00 horas se representará la obra de teatro «Pero... tí quéresme?», representada por la Agrupación de Teatro Pontevedra (Piollo Teatro). La pieza está interpretada por Loli Calvar y Carlos Cerviño y dirigida por R. S. Saida. El sábado 13 Charaviscas organizará su festival de Navidad.
En Berducedo, este sábado desde las 16.30 horas, Solaina organiza un taller de manualidades navideñas.
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- El TSXG avala el derribo del muro de la anterior casa de Feijóo en Moaña
- La tormenta deja 300 casas sin luz en Cangas, derriba muros y anega calles
- Las luces de Vigo y el puente festivo en Portugal abarrotan los hoteles de la comarca
- Cangas no podará más árboles en espacios municipales pese a las demandas vecinales
- Bueu ayuda a España a ganar el mundial de pesca submarina en Brasil
- Tras la noche más oscura de avenida de Vigo 10
- Otro choque amplía la tasa de siniestros en la Autovía