Teatro para iniciar la programación navideña en Domaio

REDACCIÓN

Moaña

La Asociación Cultural e Folclórica Charaviscas de Domaio se encarga de la programación de estas Navidades en la parroquia moañesa. Su primera actividad será este sábado, 6 de diciembre, en el Centro Cultural Rosalía de Castro. A las 19.00 horas se representará la obra de teatro «Pero... tí quéresme?», representada por la Agrupación de Teatro Pontevedra (Piollo Teatro). La pieza está interpretada por Loli Calvar y Carlos Cerviño y dirigida por R. S. Saida. El sábado 13 Charaviscas organizará su festival de Navidad.

En Berducedo, este sábado desde las 16.30 horas, Solaina organiza un taller de manualidades navideñas.

TEMAS

