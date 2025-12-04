La tasa de la basura recibe 340 alegaciones a falta de horas para agotar el plazo

Cuando era las 15.00 horas de ayer, la ordenanza fiscal que regula el precio de la tasa de la recogida de basura en el Mancomunidade de Morrazo había recibido 340 alegaciones, dentro de las cuales están las presentadas por el Partido Popular de Moaña (262). La Mancomunidade de Morrazo entiende que es una sola alegación que recoge las que presentaron vecinos de Maña bajo su tutela. El plazo de presentación de alegaciones finalizaba a las 24.00 horas de ayer. Desde Intervención del ente supramunicipal se indica que algunas de las presentadas por el PP no se pueden considerar propiamente alegaciones y, ademas, muchas llegan el modelo puesto en marcha por el PP, pero solo con la firma.

Las asociaciones que presentaron alegaciones son Fecimo, Aviturg, Federación de Asociaciones de Hostelería, Asociación de Talleres y distintas asociaciones vecinales, entre las que se incluyen: Federación de Familias Numerosas, Cangas Vella, Asociación de Vecinos Bouza- Quintela, Asociación de Vecinos Nós, Asociación de Vecinos Monte Faro (Domaio), Asociación de Hostelería de Moaña, ACICA y Praia Seara. Sumar-Galicia también presentó una alegación y Victoria Portas, la líder de Alternativa dos Veciños, otra, al igual que el jefe de filas del PP de Moaña, Alfonso Piñeiro y varias el edil no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela.

Según fuentes de la Mancomunidade de Morrazo, la mayoría de las alegaciones se basan en la ausencia de criterios objetivos, la proporcionalidad de la cuota, la desconexión del importe de la misma con la capacidad económica de los contribuyentes de Cangas, Moaña y Bueu, que los ingresos superan a los costes del servicio, rigidez en las bonificaciones, que no se cumple el principio de quién más contamina paga y el pago a plazos de la tasa (en esta última alegación se incidió mucho en las conversaciones entre la junta de la Mancomunidade de Morrazo, las asociaciones de vecinos y las que se mantuvo con los diferentes sectores). Según los técnicos, el plazo a plazos se puede establecer, incluso, sin necesidad de modificar la ordenanza aprobada inicialmente.

La hipótesis más probable, según distintas fuentes, es que se realice una reordenación de algunas tarifas, sobre todo en el sector empresarial; restablecer los distintos epígrafes, pero siempre teniendo en cuenta una recaudación global. El coste del servicio es de 7,5 millones de euros y la nueva tasa no lo sufraga todo, a pesar de que la Unión Europea obliga a que la tasa debe cubrir todos los gastos.

El coste del servicio se eleva a 7,5 millones de euros, de los que 1.3 millones de euros aún saldrán de las arcas de los concellos y se calcula que 500.000 euros de las ventas de la recogida selectiva. Durante el mes que estuvo a exposición la ordenanza de la tasa de la basura se activo el acopio de composteros individuales en los concellos. El propósito es atender las alegaciones sin perder mucha recaudación.

Ahora, la hoja de ruta es realizar un informe sobre las alegaciones presentadas (muchas se pueden englobar), después se reunirá la Comisión de Cuentas que emitirá un dictamen y, a continuación, se reunirá la asamblea de la Mancomunidade de Morrazo para la aprobación definitiva de la ordenanza, que será publicada en el BOP. Todo esto antes de fin de año.

En principio, la ordenanza establece que el pago es semestral, como ahora, por lo que los contribuyentes morracenses no tendrían que comenzar a pagar hasta el mes de junio del año que viene, pero falta saber cómo queda finalmente el fraccionamiento de los pagos, que podrían ser trimestrales o bimensuales. El contribuyente de a a pie pasa a pagar una tasa de 126 euros.

Esta semana está previsto que se reúnan los alcaldes de Morrazo para establecer el calendario de la hoja de ruta. De momento, no hay fecha todavía para la celebración de la asamblea de la Mancomunidade de Morrazo, que se supone se celebrará en el salón de plenos del Concello de Cangas y que se espera que no se repitan los disturbios que tuvieron el día 13 de octubre.