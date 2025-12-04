Taller sobre el ahorro en la factura de la luz en Moaña

El Concello de Moaña, en coordinación con la Unión de Consumidores, organiza un taller para los vecinos con el objetivo de explicar mecanismos para ahorrar en la factura de la luz. Será el miércoles 10 de diciembre a las 19.00 horas.

Los asistentes conocerán cómo solicitar los bonos social y térmico así como quién tiene derecho a los mismos. También se explicará cómo leer correctamente una factura de la luz y las opciones disponibles de las distintas compañías eléctricas. Se proporcionarán además consejos para aislar de forma eficiente las casas durante las frías jornadas del invierno.