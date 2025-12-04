El PSOE tilda de «dejadez grave» que Moaña no tenga ya cuentas para 2026

El concejal del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, considera que el hecho de que el gobierno local del BNG no presentase «ni un esbozo, ni un borrador, ni una línea política de los próximos presupuestos municipales» a solo 30 días del inicio del año 2026 es «una gravísima dejadez».

Considera, el socialista, «incompresible» la situación cuando el ejecutivo local «tiene mayoría absoluta» y alega que esto demuestra incapacidad de «prever, organizar, gestionar y generar oportunidades para los vecinos». Se queja de que el gobierno local rechazase su moción para «convertir los astilleros de Seara en un eje para generar riqueza» alegando que «primero había que tener presupuesto para desarrollar la propuesta».

Insiste en que con mayoría absoluta los nacionalistas no tienen «negociaciones pendientes, ni socios que convencer ni obstáculos de gobernabilidad. Tienen mayoría absoluta pero actúan como si no supieran qué hacer con ella. La convirtieron en parálisis», alega.

Como ya hizo a comienzos del presente 2025, Mario Rodríguez considera que cada día sin presupuesto significa «inversiones que no arrancan, obras que no se programan, servicios que no mejoran, proyectos que no avanzan y oportunidades que se pierden». De ahí que exija la aprobación lo antes posible de los próximos presupuestos municipales.