El PP aprueba en solitario el estudio de las urgencias que el BNG tilda de traición

La diputada autonómica y concejala de Cangas, Dolores Hermelo, no tuvo en cuenta la petición del BNG que el martes exigió que retirara del pleno del Parlamento de Galicia la proposición no de ley para instar a la Xunta a elaborar un estudio técnico sobre las urgencias en O Morrazo y el regreso del Punto de Atención Continuada (PAC) a Moaña, por lo que la iniciativa salió ayer adelante con el voto en solitario de los populares, el rechazo del BNG, que la calificó de «traición» a los vecinos de Moaña; el voto también en contra del PSOE y la abstención de Democracia Ourensana.

Hermelo había registrado el 25 de octubre esta iniciativa, de la que no se supo nada hasta su inclusión en el orden del día del pleno parlamentario de este martes y miércoles, con un contenido en sintonía con la posición de la Consellería de Sanidade que siempre vinculó el regreso de las urgencias a Moaña a la valoración de los médicos, que por otra parte también quieren seguir con el PAC de Moaña centralizado en Cangas y trabajar agrupados tres equipos.

La diputada pidió escuchar a los profesionales al tiempo que lanzó duras críticas a los gobiernos de Cangas y de Moaña que calificó de «incapaces y torpes» y recriminó el bloqueo del Concello de Moaña a la acometida del agua al nuevo centro de salud de Sisalde, que la consellería tenía previsto finalizar en noviembre y que ayer confirmaba que todo seguía igual, a la espera del agua. Insistió en que el estudio de necesidades sanitarias elaborado por la consellería en 2018, que establecía la construcción de este centro y el Centro Integral de Saúde (CIS) de Cangas, del que indicó que el gobierno local es incapaz de ceder la parcela necesaria al Sergas, ya no sirve, la casuística es diferente. Por eso avaló este nuevo estudio y se comprometió a que el resultado sea la hoja de ruta que marque las actuaciones sanitarias a corto, medio y largo plazo. La diputada obvió el convenio firmado entre Concello y Sergas en 2020 para la construcción del centro de salud que recoge que contará con PAC de urgencias mientras no haya el CIS en Cangas.

Claro que, para el BNG, a través de su diputado, el moañés Paulo Ríos, con esta iniciativa el PP «consuma a súa traición a Moaña». Dice que de la mano de Dolores hermelo se consuma esta traición que el PP lleva años perpetrando: «hermelo non recapacitou nin atendeu á petición realizada polo BNG que instou a diputada a que retirara esta inicaitiva que supoñía unha aldraxe e unha falta de respecto á veciñanza de Moaña».

Desde el BNG de Moaña denuncian el «uso perverso» que el PP hace del Parlamento, aprobando en solitario una iniciativa e insta al gobierno gallego a incumplir acuerdos que tiene firmados con el Concello y con los vecinos de Moaña.

Preguntan qué opinan los populares de Moaña

Desde el BNG, el diputado Paulo Ríos, advierte al PP que el Bloque hará valer los acuerdos firmados en Moaña, que garantizan y blindan las urgencias en este municipio «por moitas iniciativas que o PP aprobe aplicando o rodillo da maioría absoluta no Parlamento, pasando por enriba dos seus dereitos sanitarios única e exclusivamente por unha decisión política do PP e dos seus dirixentes, como é o caso de Dolores Hermelo, voceira do PP de Cangas». Ríos anima a los vecinos a que se movilicen en la manifestación convocada para el día 14 de este mes en Moaña en la conmemoración de los cuatro años de movilizaciones semanales consecutivas.Desde la Platraforma de Defensa da Sanidade de Moaña, además de criticar a la diputada popular por posicionarse a favor de un estudio y no apoyar el regreso de las urgencias a Moaña, se preguntan qué opina el PP de Moaña y el grupo municipal en el Concello ante esta «infamia e desprezo a veciñanza de Moaña» y si están de acuerdo en que se continúe castigando a los vecinos sin servicio de urgencias. El portavoz del PP, Alfonso Piñeiro, siempre defendió en el pleno municipal que el nuevo centro de salud abriría con urgencias.La Plataforma también indica que fue la Mesa Local da Sanidade la que por unanimidade blindó la permanencia de las urgencias en Moaña en el convenio firmado entre Concello y Sergas para a construción do novo centro de Sisalde».