Unos perros atacan a varias cabras y matan a una en Donón

Cuando pasaban minutos de las 13.00 horas de ayer, la Policía Local de Cangas recibió llamada de unos obreros que trabajaban en una vivienda en la calle Trigal, en Donón (Cangas) en la que alertaban de que unos perros estaban atacando a unas cabras y matándolas. Hasta allí se desplazó una patrulla, que se encontró con uno de los trabajadores sujetando a uno de los perros, un pastor alemán y tratando de impedir que el otro perro no matara a más cabras. Uno de los trabajadores informó a la Policía Local de que el pastor ralemán no atacó a las cabras, que fue el otro. Los agentes comprobaron que había una cabra muerta, otra malherida, en cuello y patas traseras.

También relataron que había otras heridas por los mordiscos de perros. Poco después llegó el propietario de los perros, que manifestó que supone que debió quedar el portal abierto de su casa, por donde salieron. En presencia de la Policia Local, el propietario de los perros procedió a atarlos y comunicó a los agentes que conoce al dueño de las cabras. Poco después se presentó en el lugar el dueño de las cabras y la patrulla le informó de lo ocurrido. Se le ofreció la posibilidad de presentar denuncia y dijo que no poque conocía al responsable de los perros, que es familiar suyo.