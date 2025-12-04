Moaña inicia la organización del Intercéltico 2026 con ocho meses de antelación
Está prevista su celebración para los días 24 y 15 de julio
El Concello de Moaña y el resto de integrantes del comité organizador se reunieron ayer por primera vez para organizar el Festival Intercéltico do Morrazo de 2026. Tienen todavía ocho meses por delante para dar forma a la próxima edición del festival de música más antiguo de la comarca. Se pactó que en la 42 edición los conciertos principales serán las noches del 24 y el 25 de julio. La Feira A Moa, con actuaciones de grupos folclóricos moañeses y muestra de artesanía, se desarrollará entre los días 22 y 26 de julio. Incluirá talleres de músicos de diferentes instrumentos del mundo celta.
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- La tormenta deja 300 casas sin luz en Cangas, derriba muros y anega calles
- El TSXG avala el derribo del muro de la anterior casa de Feijóo en Moaña
- Tras la noche más oscura de avenida de Vigo 10
- Las luces de Vigo y el puente festivo en Portugal abarrotan los hoteles de la comarca
- Cangas no podará más árboles en espacios municipales pese a las demandas vecinales
- Bueu ayuda a España a ganar el mundial de pesca submarina en Brasil
- Otro choque amplía la tasa de siniestros en la Autovía