Moaña inicia la organización del Intercéltico 2026 con ocho meses de antelación

El Concello de Moaña y el resto de integrantes del comité organizador se reunieron ayer por primera vez para organizar el Festival Intercéltico do Morrazo de 2026. Tienen todavía ocho meses por delante para dar forma a la próxima edición del festival de música más antiguo de la comarca. Se pactó que en la 42 edición los conciertos principales serán las noches del 24 y el 25 de julio. La Feira A Moa, con actuaciones de grupos folclóricos moañeses y muestra de artesanía, se desarrollará entre los días 22 y 26 de julio. Incluirá talleres de músicos de diferentes instrumentos del mundo celta.