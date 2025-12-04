Moaña vuelve a proponer O Con para la bandera azul sin noticias de Costas

En el verano de 2016 el Concello de Moaña lograba recuperar la distinción de bandera azul para la playa de O Con, después de dos años sin el visto bueno por parte de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). Desde entonces este ha sido el único arenal de la villa que ondeó la bandera azul, pero nunca falló a su cita. Ayer mismo la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, adelantó la petición de la distinción nuevamente. El objetivo es que O Con luzca este premio por decimoprimer año consecutivo.

Dificultades como los históricos problemas de todos los concellos para hacerse con los socorristas cada verano impiden que el gobierno local de Moaña opte por una segunda bandera azul. Eso sí, es habitual que se contraten, como ocurrió el pasado verano, seis socorristas y dos patrones para vigilar tanto el arenal de O Con como el de A Xunqueira, que pasan por ser los dos más concurridos en cada verano.

La playa de O Con presenta, desde hace años, el problema del hundimiento de la calle José Costa Alonso en el tramo paralelo al arenal, así como el riesgo de desplome del mirador de O Fiunchal, que mantiene el acceso restringido y vallado por riesgo de desplome desde la primavera de 2021. Esto implica también la restricción de acceso al lateral de la playa pegado a dicho muro de contención.

Sin embargo, y pese a que se reiteró en numerosas ocasiones la necesidad de un proyecto integral que resuelva de una vez el hundimiento de toda la zona, nunca se llegó a conocer ningún movimiento a cargo de la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno central. Y todo ello a pesar de que incluso el pleno de la corporación de Moaña reclamó un proyecto urgente.

Socavón

Los últimos problemas en el entorno de la playa de O Con se registraron durante el temporal «Claudia» del pasado mes de noviembre, con el enésimo socavón aparecido en la calle José Costa Alonso que obligó al Concello y a la Policía Local a señalar con un cono y desviar el tráfico por el margen de las casas, para después ejecutar una reparación de urgencia. Gran parte de esta carretera está literalmente en el aire debido a la acción del oleaje excavando bajo el asfalto desde hace décadas.