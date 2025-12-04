Media docena de bomberos de la comarca irán a la protesta

El colectivo Bombeiros Comarcais de Galicia realizará este mediodía un acto de protesta ante la sede del Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento de A Coruña, situada en Carballo. La cita, a la que acudirán al menos media docena de efectivos del parque de O Morrazo, será a las 11.30 horas, y tiene como objetivo visibilizar las demandas de los bomberos en cuanto a personal y prevención de riesgos laborales, entre otras cuestiones.

Recuerda la asociación la huelga mantenida durante 2024, finalizada con un acuerdo a principios de este año que, «lejos de ser respetado por parte de la administración, está siendo torpedeado desde el Consorcio». Denuncia que después de 21 años sin aumento de personal se alcanzó un acuerdo para la contratación de 42 nuevos trabajadores y así dar cobertura al exceso de horas, «sin que estas incorporaciones supongan un incremento en las dotaciones de tres efectivos». A día de hoy, apunta, «este personal está sin contratar y con un proceso selectivo encima de la mesa que es totalmente inadecuado».

Además, se quejan por la «inexistente gestión en materia de prevención de riesgos laborales en el Consorcio Provincial, agravando el riesgo para el personal interviniente». Y resalta que no es está respetando el convenio colectivo firmado el pasado mes de junio «en múltiples aspectos».