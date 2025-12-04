La Mancomunidade de Morrazo amplía el plazo de alegaciones a la nueva tasa de la basura hasta el día 15

Por sorpresa, los alcaldes de la Mancomunidade de O Morrazo decidieron hoy ampliar el plazo de presentación de alegaciones a la nueva ordenanza municipal del recogida y tratamiento de residuos que regula la tasa de la basura hasta el día 15 de diciembre. Asegura la presidenta del entre supramunicipal, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que la decisión obedece a una cuestión de seguridad jurídica. El plazo para presentar alegaciones se había dado por finalizado ayer, a las 24.00 horas, de ahí la sorpresa del nuevo acuerdo.

Una vez finalizado este periodo, tal y como se había acordado con los colectivos, la Mancomunidade conovoca una reunión para el martes, 16 de diciembre, a las 19.00, en el salón de plenos del Concello de Cangas, donde se trasladará de primera mano como queda adaptada la versión definitiva de la nueva ordenanza antes de continuar con su tramitación. Ese mismo día, a las 20.30 horas, se celebran una segunda reunión dirigida el tejido ecnómico de Morrazo. Además, se establece el siguiente calendario: El martes, 16 de diciembre, reunión a las 19.00 horas con las asociaciones de vecinos y a las 20.30 horas con el tejido económico; el jueves 18, a las 18.00 horas, se convocará de forma urgente de la Comisión Especial de Contas. Será el martes 23, a las 9.00horas, cuando se celebre la asamblea de la Mancomunidade de Morrazo en la que se someta a aprobación la ordenanza fiscal adaptada, con el objetivo de que pueda publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia antes de finalizar el año.

Las alcaldías agradecen a todos los colectivos su implicación durante el proceso de escucha y participación, "fundamental para garantizar una ordenanza más justa, moderna y ajustada a la realidad de Morrazo"