Instalación de las luces de Navidad en tiempo récord para el encendido de mañana
La decoración moañesa está lista para un acto con la Escola de Música
Moaña fue el concello de O Morrazo que más tardó en instalar las luces y decoración de Navidad pero desde el fin de semana pasado, incluso durante los temporales de lluvia, no se paró el trabajo y en estos momentos están todos los arcos y el resto de elementos ya listos para el encendido oficial que está previsto para mañana, viernes 5 de diciembre.
El encendido contará con villancicos cantados por los alumnos de la Escola Municipal de Música en los Xardíns do Concello a partir de las 18.30 horas.
En total se instalaron 132 arcos luminosos en el centro urbano y las parroquias y se decoraron con luces Led hasta 77 farolas. La Casa do Concello, la rotonda de Salitre y los árboles de los jardines del consistorio volverán a iluminarse. Además de los adornos en la alameda se dispusieron dos árboles artificiales pequeños en O Latón y en Tirán, un cono de luces en la entrada al muelle de pasajeros y otro en el paseo de A Balea. La inversión del Concello asciende a 63.372 euros.
