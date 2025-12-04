Instalación de las luces de Navidad en tiempo récord para el encendido de mañana

Moaña fue el concello de O Morrazo que más tardó en instalar las luces y decoración de Navidad pero desde el fin de semana pasado, incluso durante los temporales de lluvia, no se paró el trabajo y en estos momentos están todos los arcos y el resto de elementos ya listos para el encendido oficial que está previsto para mañana, viernes 5 de diciembre.

El encendido contará con villancicos cantados por los alumnos de la Escola Municipal de Música en los Xardíns do Concello a partir de las 18.30 horas.

En total se instalaron 132 arcos luminosos en el centro urbano y las parroquias y se decoraron con luces Led hasta 77 farolas. La Casa do Concello, la rotonda de Salitre y los árboles de los jardines del consistorio volverán a iluminarse. Además de los adornos en la alameda se dispusieron dos árboles artificiales pequeños en O Latón y en Tirán, un cono de luces en la entrada al muelle de pasajeros y otro en el paseo de A Balea. La inversión del Concello asciende a 63.372 euros.