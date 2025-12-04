Gestido dice que el Centro Social pudo cerrar por un problema laboral

Los usuarios del Centro Social de Cangas se encontraron ayer con la puerta cerrada. Ponía un cartel en la puerta «Cerrado hasta nuevo aviso». La situación molestó a los fieles al centro, que se fueron a quejar directamente a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. Querían explicaciones. Las necesitaban ante un cierre inesperado que les había dejado sin su rutina diaria. La regidora local también reconoció que le había cogido por sorpresa el cierre. Después estuvo investigando e informó de que la causa del cierre podía deberse a la intervención de una inspección de trabajo en el centro, que está en concesión, en su segunda prórroga del contrato. De hecho, la alcaldesa solicitó de inmediato un informe a los abogados del Concello con el propósito de saber si la entidad municipal podría ser responsable de forma subsidiaria si la concesionaria cometía alguna infracción laboral. La respuesta de los abogados fue que el Concello no sería responsable subsidiario porque no se trata de una actividad propia del ente municipal. Aseguran que hay sentencias que indican que la explotación de una cafetería mediante concesión administrativa no se considera propia del Concello, sino una actividad ajena o complementaria, por lo que no se le puede existir responsabilidad subsidiaria por las deudas o infracciones de la empresa concesionaria».

La alcaldesa ofrece la posibilidad de abrir el centro social y que funcione sin cafetería, porque el local es referencia para los mayores a la hora de jugar la partida de cartas. Entiende que esa faceta la puede seguir cumpliendo, mientras que se arregla todo. El gobierno local debe aclarar si la prórroga está todavía vigente, si debe sacar a concurso la concesión de la cafetería del Centro Social, situado frente a la casa del Concello de Cangas. La intención de la regidora local es hablar con los usuarios para explicarles la situación en la que se encuentra el local y ver si aceptan como solución urgente la planteada ayer. Sacar a concurso la cafetería no es un proceso rápido. Tienen que elaborarse unos nuevos pliegos de condiciones y pasar por todo el trámite de contratación, que no es precisamente corto en cuanto a plazos.

Había usuarios que se mostraban ayer también preocupados porque habían comprado participaciones de lotería de Navidad que vendía el Centro Social. Temían que pudiera haber problemas para cobrar la lotería, en el supuesto caso que tocara el número. En principio no parecía que fuese algo que debiera preocupar, porque los premios se cobran en las administraciones.