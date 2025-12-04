«La batalla más difícil nos la dieron a los mejores soldados»

La comarca se volcó ayer con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con eventos tanto en el Concello de Moaña con una decena de colectivos como en la sede de la Asociación de padres y madres de discapacitados de O Morrazo (Aspamsim) en Cangas.

En cuanto al acto de Aspamsim, los usuarios mostraron la actividad realizada en los últimos meses en la que pusieron su punto de mira en la fábrica de Sargadelos. Era un homenaje que se quería realizar a Isaac Díaz Pardo, de ahí que trabajan pintando, modelando, perfilando. Como siempre, Aspamsim fue capaz de aglutinar a todo el espectro político y social de Cangas, con el notario Pedro Riol a la cabeza. En la sede del colectivo estuvo la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y concejales de Cangas y de Moaña, tanto del BNG, como del PP o del PSOE, entre ellos la diputada popular Dolores Hermelo.

Acto en Moaña con María Moldes, paciente de ELA, sentada a la izquierda de verde. / Gonzalo Núñez

Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad se leyó un manifiesto, en que se hacía mención a que era un día para visibilizar las batallas que no se ven, laque se libran en silencio y sin titulares. «Un día para homenaxear a os que loitan cada día por unha sociedade más xusta, más humán y máis inclusiva. Hoxe tedes a aoportunidade de dar un paso adiante. e tomar conciencia de que cada pequeno xesto conta, de que o que más pesa e a falta de oportunidades, a falta de confianza, de compromiso» Después del manifiesto, se interpretaron dos piezas al clarinete y no faltó el baile de los más atrevidos.

Usuarios y padres de discapacitados de Aspamsim. | G.Núñez

En Moaña por la mañana la concejalía de Benestar Social, dirigida por María Sanluis, organizó un acto en el que integrantes de distintos colectivos explicaron cómo es su día a día y los retos a los que se enfrentan. Participó el colectivo de mujeres con cáncer de mama Adicam; la asociación de ELA Agaela; Discamino de personas con discapacidad física; Down Vigo; Doa Saúde Mental; Agal (Asociación Galega de Lupus); EMMO de esclerosis múltiple; Xoga para discapacidad auditiva y que se encargó de signar las charlas; el centro de inserción laboral Juan XXIII; y la asociación de miocardiopatía hipertrófica.

«Dicen que las batallas más difíciles se las dan a los mejores soldados; y nosotros somos los mejores soldados». Con esta frase de la paciente de ELA María Moldes, vecina de Beluso, se resume el espíritu de sacrificio y el optimismo con el que las personas con distintas discapacidades que intervinieron ayer en el salón de plenos moañés afrontan su situación. Moldes explicó cómo «cada mañana, al levantarnos, tenemos que ver cómo tenemos la batería y depende del día o los disgustos que tengamos. Igual no soy capaz de subir las escaleras, sabiendo que un rato antes las subía perfectamente», relató.

Rosa Cabaleiro, con esclerosis múltiple, contó también algunos de sus desafíos y sorprendió enseñando cómo un exoesqueleto le ayudó a recuperar movilidad.

El evento de Moaña fue inaugurado por la alcaldesa, Leticia Santos, quien recordó que «nadie está libre de tener una discapacidad» y apeló a jornadas como la de ayer para construir «una sociedad más justa, igualitaria y empática». Asistieron varios concejales del equipo de gobierno (BNG) y el edil del PP Diego Ríos. La titular de Benestar Social, María Sanluis, quien se mostró emocionada por la gran asistencia de colectivos y relató algunos de los desafíos del día a día para las personas con discapacidad como el «acceso a la educación, a la sanidad, a la participación y al mercado laboral».