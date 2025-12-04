Para que después no se preocupe la Xunta,

El gran agujero es la acera de la avenida Ourense, la gran olvidada por parte del gobierno gallego, para la que nunca hay un proyecto. Pronto estará toda así, como un queso.

Lo que une Aspamsim

Aspamsim tiene esa faceta de ser capaz de aunar voluntades, de hacer girar la cabeza a todos, a los de un lado y a los del otro. Es uno de los ejemplos a seguir en la comarca de Morrazo, donde siempre se acostumbra a buscar el enfrentamiento. Este colectivo es un paraguas frente a las malas intenciones. Ayer lo demostró, pero sobre todo, lo que hizo fue que nos olvidáramos por un momento de nuestros propios problemas.