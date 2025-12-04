Cangas traslada a Costas el derribo del muro de la Playa de los Alemanes

El Concello de Cangas puso ayer en conocimiento del Costas del Estado el derrumbe de muro de la Playa de los Alemanes. La alcaldesa Araceli Gestido (BNG) espera una actuación rápida por parte de Costas, dado el peligro que representa el estado del muro, que fue azotado por las numerosas e intensas lluvias de los últimos días.

También mandó a Protección Civil vallar la zona, con el fin de evitar peligro. Por arriba del muro pasa un camino de una zona muy transitada que es una prolongación del paseo de Rodeira, solo que de tierra, y por la que acostumbra a pasar mucha gente.