Las bases para crear juntas de compensación, a exposición

El Concello de Bueu ha abierto el plazo de presentación de alegaciones al nuevo modelo de bases y estatutos para la creación de juntas de compensación, un documento que pretende simplificar los trámites para agilizar los desarrollos urbanísticos, y que se aprobó inicialmente en octubre.

Las bases se encuentran desde ayer a exposición pública durante un periodo de un mes, al término del cual serán aprobadas de forma definitiva y entrarán en vigor.