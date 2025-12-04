Las bases para crear juntas de compensación, a exposición
REDACCIÓN
Bueu
El Concello de Bueu ha abierto el plazo de presentación de alegaciones al nuevo modelo de bases y estatutos para la creación de juntas de compensación, un documento que pretende simplificar los trámites para agilizar los desarrollos urbanísticos, y que se aprobó inicialmente en octubre.
Las bases se encuentran desde ayer a exposición pública durante un periodo de un mes, al término del cual serán aprobadas de forma definitiva y entrarán en vigor.
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- El TSXG avala el derribo del muro de la anterior casa de Feijóo en Moaña
- La tormenta deja 300 casas sin luz en Cangas, derriba muros y anega calles
- Las luces de Vigo y el puente festivo en Portugal abarrotan los hoteles de la comarca
- Cangas no podará más árboles en espacios municipales pese a las demandas vecinales
- Bueu ayuda a España a ganar el mundial de pesca submarina en Brasil
- Tras la noche más oscura de avenida de Vigo 10
- Otro choque amplía la tasa de siniestros en la Autovía