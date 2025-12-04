Amplio operativo en los muelles de Aldán, Beluso y Bueu para buscar marisco ilegal

Los marineros de los puertos de Aldán, Beluso y Bueu se encontraron ayer con un amplio operativo de Guardacostas de la Consellería de Mar con apoyo de la Guardia Civil, en el que se movilizaron las grandes patrulleras que realizan la inspección pesquera como «Mar de Galicia», con 40 metros de eslora, y «Río Luna», con 35; la auxiliar del buque «Sebastián de Ocampo». y cuatro buzos del GEAS de A Coruña. El operativo sorprendió a primera hora de la mañana al sector bateeiro, de la navaja y la centolla en el muelle de Aldán; y después en los puertos de Beluso y de Bueu, a donde se desplazó todo el operativo ya a partir del mediodía, aunque ya se había extendido la voz de que había una gran inspección.

Buzos, ayer, en la ría de Aldán y la patrullera "Río Luna" al fondo. / Gonzalo Núñez

No es de extrañar que el operativo en la ría de Aldán levantara todo tipo de comentarios y quejas también, preguntas como «¿será por otro narcosubmarino?» recordando al semisumergible que apareció en noviembre de 2019 con más de 3.000 kilos de cocaína y que fue el primer narcosubmarino capturado en Europa.

Las dos grandes patrulleras de inspección en Aldán. / G.N.

Los marineros veían cómo estas dos grandes patrulleras y otras embarcaciones auxiliares rondaban el muelle de Aldán y los buzos se sumergían entre los fondeos de los barcos y las bateas cercanas al muelle.

Buzos en la ría de Aldán y al fondo la patrullera «Río Luna». | |

Poco a poco se fue confirmando que se trataba de un dispositivo contra el furtivismo en plena campaña de Navidad para el sector. Se buscaban centollas fondeadas en sacos y, sobre todo, vieiras prohibidas, pero los agentes se fueron con las manos vacías en el caso de Aldán en donde encontraron la ría «limpia».

Personal de Guardacostas en el muelle de Bueu. / Gonzalo Núñez

No así en Beluso y en Bueu en donde la consellería confirma que se levantaron dos actas de inspección y dos de incautación a desconocido (no se pudo identificar). Se decomisaron 10 kilos de centolla, cinco nasas (3 de madera y 2 de hierro) y se devolvieron especies al mar y artes depositadas en el buque de Guardacostas Sebastián de Ocampo. La presencia de este gran dispositivo sí que provocó ciertas quejas en el sector en donde algunos entienden que están sometidos a una excesiva presión de control y, sobre todo, con estos operativos tan grandes que «me parecen una animalada», señala el patrón mayor, Juan Manuel Gregorio. Añade que con semejantes barcos se alerta mucho y parece que venían en busca de droga «aún por encima para no coger nada de marisco ilegal».

Un buzo lleva una de las nasas decomisadas en el muelle de Bueu. / Gonzalo Núñez

Es cierto que en el sector de la centolla puede haber algunos casos de marineros que un día se exceden en la cuota y dejan fondeadas las piezas, pero para el cupo del día siguiente, aunque no es algo que se haga en exceso, señalan en el muelle de Aldán. En medio de las patrulleras había navalleiros que seguían ayer faenando.

Centollas decomisadas en Bueu. / Cedida Guardacostas

Algunos en tierra se mostraban a favor de las inspecciones porque dicen que acabar con el furtivismo beneficia al sector y además ayuda a cumplir las normas de seguridad a bordo.

Aparejos decomisados en Bueu. / Cedida Guardacostas

En la navaja siempre hay que trabajar dos a bordo y mientras uno se sumerge, el otro tiene que quedar a bordo. Esta práctica no se suele cumplir en algunos casos y en el sector sí que están sometidos a bastante control, pero también dicen que es por una buena causa. Recuerdan al hombre que iba solo en su lancha y murió hace poco por un ictus.