La Xunta destina 4 millones a construir 21 viviendas de protección pública en Bueu

Las tres parcelas cedidas por el Concello de Bueu a la Xunta de Galicia en el ámbito de As Lagoas albergarán un edificio de 21 viviendas de promoción pública, con una inversión que llegará a los 4 millones de euros. El primer paso será licitar el contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución así como la dirección de obra, con un presupuesto por encima de los 225.000 euros. Este trámite fue aprobado esta misma semana en la primera reunión del Consello de la Xunta del mes de diciembre, apenas unos días después de recibir el certificado municipal de la cesión gratuita del solar.

El ámbito en el que se materializará esta promoción de vivienda pública se corresponde con tres parcelas catastrales, colindantes entre sí y que suman una superficie de 1.000 metros cuadrados. El nuevo edificio constará de 21 viviendas públicas, garajes y trasteros. La licitación del contrato de redacción del proyecto constructivo se realizará a través de la Sociedade de Vivenda Pública (Vipugal), que depende de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. La empresa que resulte adjudicataria dispondrá de un plazo de cinco meses para presentar el proyecto básico y de ejecución. Así, si se cumplen los plazos previstos el próximo verano esos documentos ya estarían listos y se podría continuar con la tramitación.

El Concello de Bueu ha intentado cumplir con la máxima diligencia las peticiones de la Consellería de Vivenda y del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) desde que a principios de año se aceptó la cesión de esas parcelas. En primer lugar se aprobó una modificación en la ordenanza reguladora del Impuesto de Construcións, Instalacións e Obras (ICIO), que incluye una bonificación del 95% para aquellos proyectos de especial relevancia o interés social. Un acuerdo que fue adoptado por unanimidad por el pleno y durante el posterior periodo de exposición pública no se registró ninguna alegación.

El siguiente paso fue la adopción de un acuerdo plenario para ceder de manera gratuita a Vipugal las tres parcelas, que también debió superar un periodo de exposición pública en el que tampoco hubo alegaciones. Finalmente, en un pleno extraordinario celebrado el 24 de noviembre la corporación aprobó definitivamente la cesión de las parcelas a la Xunta.

Máxima prioridad por parte de la Xunta

La Xunta dio la máxima prioridad a este asunto y apenas una semana después de ese acuerdo plenario incluyó llevó a su consejo de gobierno la aceptación de la cesión y la licitación del contrato para la redacción del proyecto. Para agilizar aún más la tramitación desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas aprovecharon el mes de noviembre para encargar los estudios geotécnicos del terreno. Unos sondeos de gran importancia puesto que ese ámbito se caracteriza por un subsuelo pantanoso, poco consistente y con mucha agua.

El gráfico y anuncio de la Xunta de Galicia sobre la licitación del proyecto para un edificio de 21 viviendas en Bueu en régimen de promoción pública. / X.G.

El gobierno local de Bueu a través de su alcalde, Félix Juncal, muestra su «satisfacción» por este nuevo paso adelante en la que sería la primera promoción pública en el municipio. «Vai supoñer que as persoas e familias con poucos recursos ou que pola súa situación precisen dunha vivenda teñan unha oportunidade de adquirila nas mellores condicións posibles. Todo isto demostra a importancia de contar cun planeamento urbanístico e a xestión de solo», sostiene el regidor.

El ejecutivo local recuerda que para llegar hasta este punto fue necesario un trabajo de varios años a través de diferentes iniciativas. «Dalgunha maneira fomos pioneiros para demostrar que as vilas de pequeno e mediano tamaño tamén podan contar cun parque de vivenda pública e que non todo se centralice nas grandes cidades», añade Juncal.

Por su parte, desde la Xunta de Galicia enmarcan esta futura promoción en su compromiso duplicar el número de vivienda protegida de aquí a 2028. La cesión aceptada en el consejo de gobierno de esta semana sirve para incluir a Bueu integrarse en la lista de trece municipios que en la actual legislatura colaboran con la Xunta para la promoción de vivienda pública. Una red que incluye a Pontevedra, Lugo, Teo, Lalín, A Estrada, A Coruña, Vilagarcía, Ames, Carballo, Narón, San Cibrao das Viñas o Arteixo. En estos momentos están en marcha y en diferentes fases de ejecución cerca de 3.000 viviendas de promoción pública. El objetivo para el inminente año 2026 es que esa cifra crezca en 1.000 hogares más.