La tormenta deja 300 casas sin luz en Cangas, derriba muros y anega calles

La fuerte tormenta, con aparato eléctrico, lluvia y granizo, que descargó entre el mediodía y primeras horas de la tarde de ayer en la comarca de O Morrazo dejó un amplio reguero de incidencias, sobre todo en Cangas, donde alrededor de 300 inmuebles permanecieron sin luz desde que un rayo, seguido de un potente estruendo, causó una avería en el transformador de Cruz de Castro –probablemente el fundido de un dispositivo de protección, apunta la compañía– y afectó al suministro eléctrico. Los equipos de emergencias también tuvieron que desplazarse hasta el entorno de la Praia dos Alemáns tras ser notificados del derrumbe de parte de un muro de contención realizado en piedra, probablemente por la debilidad del terreno provocado por las lluvias. Además, se anegaron varias calles y el tramo de la PO-554 entre las rotondas del Gordo y A Rúa, al taponarse los sumideros con hojas y ramas arrastradas por las riadas, y el agua entró también en varias viviendas y sótanos en lugares como Rodeira.

Lagunas en el tramo del vial PO-554. | G.N.

«Mi hija tiene exámenes y está estudiando en el coche, con la luz de cortesía», señalaba un vecino de Serra Nacente (Darbo) a primera hora de la noche, tras más de seis horas de apagón que afectó también al entorno desde alrededor de las 14.30 horas. «Parecía que el rayo había caído sobre nuestra casa; nunca vivimos algo así», apostilló. Las zonas de O Castelo y O Palomar, en la misma parroquia canguesa, también estaba sin luz en las casas y en los viales públicos. En la carretera entre A Madalena y Herbello, actualmente en obras, solo centelleaban los semáforos de batería, y las primeras luces en el horizonte llegaban desde el campo de fútbol donde juega el Alondras o el local de ensayo de Cimadevila.

Alcantarillas desbordadas por la tromba. | G.N.

La primera salida matinal de los efectivos del Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil fue para atender los avisos de desprendimiento de un muro de contención en piedra en el paseo que bordea la Praia dos Alemáns. La estructura ya estaba debilitada por anteriores riadas y una parte acabó por desplomarse. El trecho de paseo, al igual que la zona rocosa del mar, están señalizados y precintados para evitar que los transeúntes se acerquen al borde, con el consiguiente peligro, un inspector de obras del Concello se desplazó también al lugar para realizar un informe del suceso, en las lindes del dominio público marítimo terrestre. Además, el tramo de carretera entre las rotondas de O Gordo y A Rúa volvió a anegarse por la saturación del sumidero que conduce las aguas pluviales bajo la carretera, y vecinos de la zona de Santo Domingo o Espíritu Santo también comunicaron el «fuerte susto» que pasaron por el impacto del rayo.

Ríos como el de A Fraga bajan caudalosos. / FdV

Las alcantarillas desbordan con residuos fecales mezclados entre pluviales en Río Esteiro

La tromba de agua por la intensa lluvia aumentó considerablemente el caudal de los ríos de Cangas, Moaña y Bueu y obligó a los equipos de emergencias estrechar la vigilancia, aunque no se notificaron desbordamientos. También saturó las canalizaciones de aguas pluviales en distintos puntos, y en tramos donde no existe red separativa provocó el afloramiento de residuos fecales. Es el caso de Río Esteiro, en Vilariño (O Hío), donde el caudal llegó a levantar al menos la tapa de una alcantarilla por la que afloraron heces disueltas, toallitas de aseo, trapos e incluso plásticos, según documentaron los vecinos, y denuncian que, una vez más, toda esa inmundicia acaba en el mar, con negativas consecuencias medioambientales, para la salud y los recursos pesqueros y marisqueros.El colectivo Augas Limpas de Aldán-O Hío vuelve a mostrar su rechazo y críticas por esta situación que no acaba de resolverse y exige a las autoridades municipales y autonómicas que aborden el problema con determinación y lo solucionen ya.