Siguen las alegaciones a la basura en el último día de plazo
La Mancomunidad deberá de responder a más de 400 reclamaciones contra la ordenanza
REDACCIÓN
Cangas
La Mancomunidad de Concellos de O Morrazo cierra hoy el plazo de alegaciones a la nueva ordenanza de la basura que implica una fuerte subida en el recibo y que ha generado mucha contestación social. Ayer, en el Concello de Cangas todavía se podía ver una cola de personas que apuraban para presentar sus escritos.
Los técnicos de la entidad supramunicipal, que gestiona la recogida de residuos en Cangas, Moaña y Bueu, tendrán que responder a más de 400 alegaciones en un plazo que todavía no está decidido, aunque la intención es que la nueva tasa entre en servicio a partir de enero. Es por ello por lo que debería convocarse en este mes la asamblea para la aprobación definitiva con los cambios en la ordenanza.
