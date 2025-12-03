Unos perros atacan en Donón a varias cabras y matan a una

Cuando pasaban minutos de las 13.00 horas, la Policía Local de Cangas recibió llamada de unos obreros que trabajaban en una vivienda en la calle Trigal, en Donón (Cangas) en la que alertaban de que unos perros estaban atacando a unas cabras y matándolas. Hasta allí se desplazó una patrulla, que se encontró con uno de los trabajdores sujetando a uno de los perros, un pastor alemán y tratando de impedir que el otro perro no matara a más cabras. Uno de los trabajadores informó a la Policía Local de que el pasto ralemán no atacó a las cabras, que fue otro.

Los agentes comprobaron que hay una cabra muerta, otra malherida, en cuello y patas traseras. También relatan que hay otras heridas por los mordiscos de perros. Poco después llegó el propietario de los perros, que manifestó que supone que debió quedar el portal abierto de su casa, por donde salieron sus canes. En presencia de la Policia Local, el propietario de los perros procede a atarlos y comunica a los agentes que conoce al dueño de las cabras. Poco después se presenta en el lugar el dueño de las cabras y la patrulla le informa de lo ocurrido. Se le ofrece la posibilidad de presentar denuncia y dice que no poque conoce al responsable de los perros que es familiar suyo.

La Policía Local procede a informar a Seprona de lo sucedido en Donón, mientras que se recomienda al propietario de las cabras que llame a un veterinario para que atienda a las que están heridas.