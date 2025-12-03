La ocupación de las mujeres tira del empleo y la comarca cerró noviembre con 48 parados menos

Los «brotes verdes» del empleo en O Morrazo en octubre tras cuatro meses de aumento del paro se han consolidado en noviembre, que la comarca cerró con 48 desempleados menos en las listas oficiales, pasando de 3.693 a 3.645. El descenso se asienta por el bajón entre las mujeres , con 78 que salieron de las listas del paro en un mes, mientras que entre los hombre el paro subió en 26. Marín encabeza la lista de creación de empleo, con 24 personas menos en la lista del servicio público de empleo, y se queda en 1.021. Le sigue Cangas, que desciende en 15 personas para situarse en 1.244; Moaña, que pasa de 920 parados a 914 (seis menos) y Bueu, que termina noviembre registrando 466 personas desempleadas frente a las 469 del mes anterior.

En el reparto por edades, 100 personas en las listas oficiales son menores de 25 años y 2.524 superan esa edad. Hay 1.048 hombres y 1.576 mujeres en situación de desempelo en el conjunto de la comarca. El descenso en 48 personas representa un 1,30% con respecto al mes anterior, y son 272 menos que en noviembre del año pasado (-6,94%). Por sectores, hay 147 personas inscritas en las listas del paro en el sector de la agricultura y pesca, 372 en la industria, 199 en la construcción, 2.655 en servicios y 272 en otros.

El descenso del paro en O Morrazo mantiene la tónica del resto de Galicia, que registra los niveles de paro más bajos de la serie histórica. De acuerdo con los datos oficiales de la Xunta, Galicia registró, con 111.572 personas, la cifra de paro más baja en un mes de noviembre desde que hay registros (1996) y suma 19.516 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social en relación con noviembre de 2024, consiguiendo el mejor noviembre con 1.100.638 cotizantes y manteniéndose por encima de los 1.100.000 desde junio. En relación con la comparativa anual, el paro baja en las cuatro provincias gallegas, en las siete grandes ciudades, en todos los sectores de actividad, liderando la bajada el primario (-12,19%), seguido de la industria (-11,46%), de la construcción (-10,98%) y, por último, de los servicios (-7,39%).

En lo relativo a los colectivos prioritarios, tanto en el caso de las mujeres como de los menores de 30 años y de los parados de larga duración, se registra la cifra más baja de desempleo para un mes de noviembre de toda la serie histórica (mayo 2005). En el caso de las mujeres desempleadas la reducción anual es de 5.597 personas (-7,92%), en el caso de las personas desempleadas menores de 30 años, hay 498 menos (-3,57%) y 6.185 menos en relación con los parados de larga duración (-10,07%), según reflejan las estadísticas oficiales.

Los analistas también apuntan que el mes de noviembre lo aprovechan muchos restaurantes y hoteles para cerrar por vacaciones, y la proximidad de la Navidad o el tirón del alumbrado de Vigo pueden consolidar en diciembre el tirón del empleo.